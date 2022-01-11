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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç: “Muş’u çok verimli bir coğrafyaya dönüştürmek için canla başla çalışacağız” “Muş’ta tarımsal hasılayı şu anın birkaç misli büyütme imkanı var” “Muş, küçükbaş hayvancılığın merkezi olan yerlerden birisidir” “Süt ürünlerinden elde edilen ürünlerin markalaşarak Türkiye pazarına girmesi temennimizdir” “Muş’u su kaynaklarıyla çok yüksek bir noktaya taşımak mümkün”

İHA

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç: “Muş’u çok verimli bir coğrafyaya dönüştürmek için canla başla çalışacağız” “Muş’ta tarımsal hasılayı şu anın birkaç misli büyütme imkanı var” “Muş, küçükbaş hayvancılığın merkezi olan yerlerden birisidir” “Süt ürünlerinden elde edilen ürünlerin markalaşarak Türkiye pazarına girmesi temennimizdir” “Muş’u su kaynaklarıyla çok yüksek bir noktaya taşımak mümkün”

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Muş Ovası’nda tarım ve hayvancılığı geliştirmek için canla başla çalışacaklarını ifade etti.
Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Muş’un tarım arazilerinin yüzde 80’inin ova kapsamında olduğunu ve bunun çok büyük bir avantaj sağladığını söyledi. Birçok ilde, birçok coğrafyada olmayan avantajı, iyi bir planlamayla Muş’ta tarımsal hasılayı şu anın birkaç misli büyütme imkanı olduğunu ifade eden Tunç, “Ayrıca hem küçükbaş hem büyükbaş hayvancılık hem de arıcılıkta da oldukça iyi bir anlayış var, iyi bir başlangıç var. Büyükbaş damızlık yetiştirilmesi noktasında Türkiye ortalamasının üstünde olan bir yönetim anlayışını şu anda Muş’ta gördüm ve bundan da çok memnun oldum” dedi.

“Muş, küçükbaş hayvancılığın merkezi olan yerlerden birisidir”
Muş’un küçükbaş hayvancılık merkezi olan yerlerden biri olduğunu kaydeden Tunç, “Çok büyük, geniş ve verimli meralara sahip olan bir ilimizdir ama kış şartları oldukça ağırdır. Küçükbaş hayvancılıktaki Ziraat Bankası’nın Türkiye’de uyguladığı destek programını Muş’ta da hayata geçirmenin gayreti içerisinde olacağız. Küçükbaş hayvancılığı geliştireceğiz. Muş balı gün geçtikçe değerini artıran kıymetli bir tarımsal gıda yolunda ilerliyor. Bu sevindirici bir durum. İnşallah süt ürünlerinden elde edilen ürünlerin de markalaşarak Türkiye pazarına girmesi temennimizdir. Bunların hepsinin başında suyun toprakla buluşması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Muş, sudan sonuna kadar yararlanmalı”
Muş Ovası’nın sudan yararlanması gerektiğini vurgulayan Tunç, konuşmasını şöyle tamamladı:
“Su kaynakları var ve su kaynaklarını münbit ovalarla buluşturmak suretiyle Muş’u çok yüksek bir noktaya taşımak mümkün. O potansiyel var. Bu potansiyeli harekete geçirip Muş’u çok verimli bir coğrafyamıza dönüştüreceğiz diye ümit ediyorum. Bu noktada canla başla çalışacağız. Sektörümüzün, üreticimizin emrindeyiz.”
Düzenlenen toplantıya, HAYGEM Genel Müdür Yardımcısı Salih Çelik, BÜGEM Genel Müdür Yardımcısı Uğur Erdem, TRGM Daire Başkanı Mehmet Kilci, DSİ 17. Van Bölge Müdürü Ayhan Şahna, Elazığ Orman Bölge Müdürü M. Salih Çetiner, TARSİM Hayvan Hayat Sigortaları Grup Müdürü Orhan Sarıtepe, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, TKDK Muş Koordinatörü Vekili Serdar Bingöl, Orman İşletme Müdürü Ufuk Çelik, DSİ 172. Muş Şube Müdürü Servet Fırat, Doğa Koruma Milli Parklar Muş Şube Müdürü Ali Haydar Daşdemir ile oda, birlik ve kooperatif başkanları katıldı.
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, buradaki programın ardından Muş Valisi İlker Gündüzöz, Muş Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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