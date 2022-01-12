Muş'ta 254 köy yolu ulaşıma açıldı

Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 261 köy yolundan 254’ü yeniden ulaşıma açıldı.

Kentte etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Özellikle kırsal kesimde daha fazla etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarında çalışmalarını sürdüren il özel idaresi ekipleri hummalı çalışma yürütüyor. 3 gün içerisinde 261 köy yolunun 254’ünü yeniden ulaşıma açan ekipler, 7 köy yolunda çalışmalarına devam ediyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar yağışının 3 günden beri etkili olduğunu ve özellikle kırsal kesimde aralıksız çalışma yaptıklarını ifade etti.

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