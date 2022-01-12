Muş´taki evlat nöbetinde 39'uncu hafta



Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)MUŞ´ta, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirttikleri çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan aileler, 39'uncu haftada da bekleyişlerini sürdürdü.

Muş´ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, her hafta çarşamba günü il binası önüne gelip, evlat nöbeti tutuyor. 39 haftadır eylemlerini sürdüren 26 aile, çocuklarına kavuşacakları günü beklediklerini söylüyor. HDP binası önünde kurulan çadırda bekleyişlerini sürdüren aileler, çocuklarına da teslim olmaları için çağrı yapıyor.

2014 yılından bu yana haber alamadığını söylediği oğlu Ersin´e teslim olması için çağrıda bulunan Ayten Koçhan, "39 haftadır burada çocuklarımızı bekliyoruz. Çocuklarımızı HDP´den istiyoruz. Hükümetimiz bizlere destek çıkıyor. Yavrum Ersin; beni duyuyorsan, görüyorsan gel, devletimize teslim ol. Onlar sizi kandırıp dağa götürdüler. Sizi orada kullanıyorlar. Gel, teslim ol yavrum. Siz gelene kadar biz buradayız" diye konuştu.

Oğlu Osman´a teslim olması için çağrıda bulunan anne Naciye Sönmez Yıldız ise "Kar, kış, yağmur, çamur demeden burada bekliyoruz. Sadece çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı ne gösteriyorlar ne de veriyorlar. Bu adalet değil. Çocuğumun babası yok ama ben onun için mücadele ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2022-01-12 13:03:22



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