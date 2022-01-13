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Muş'ta 55 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

İHA

Muş'ta 55 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Muş'ta kar yağışının yeniden etkili olmasıyla 55 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kentte etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Hafta başından bu yana 254 köy yolunu ulaşıma açan ekipler, kapalı yollarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, 4 gündür aralıklarla etkisini devam ettiren kar yağışının özellikle kırsal kesimde daha fazla etkili olduğunu ifade etti. Kar yağışı nedeniyle birçok köy yoluyla ulaşım sağlayamadıklarını kaydeden Yentür, "Merkez’de 11, Bulanık’ta 4, Malazgirt’te 33, Varto’da 7 yerleşim yeri olmak üzere toplam 55 köy yolu ulaşıma kapanmış durumda. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kapanan köy yollarımızı en kısa sürede ulaşıma açacağız. Ekiplerimiz 4 gündür karla mücadele çalışması yürütmektedir" dedi.

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