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Muş’ta öğrenciler okuma yazmayı eğlenerek öğreniyor Sınıf Öğretmeni Zehra Sözcü Yalçın: “Etkinliklerle öğrencilerin gönüllerine dokunuyorum” “Zil çaldığında koşarak eve giden çocuklar değil de üzülerek eve giden çocuklar görüyorum”

İHA

Muş’ta öğrenciler okuma yazmayı eğlenerek öğreniyor Sınıf Öğretmeni Zehra Sözcü Yalçın: “Etkinliklerle öğrencilerin gönüllerine dokunuyorum” “Zil çaldığında koşarak eve giden çocuklar değil de üzülerek eve giden çocuklar görüyorum”

Muş'ta görev yapan sınıf öğretmeni Zehra Sözcü Yalçın, öğrencilere kalıcı öğrenmeyi daha kolay öğretebilmek için çeşitli etkinlikler düzenleyerek harfleri eğlenceli haliyle anlatıyor.
Korkut ilçesine bağlı Güneyik Köyü İlkokulunda 4 yıldır görev yapan 1. sınıf öğretmeni Zehra Sözcü Yalçın, okulu öğrencilere sevdirmek için dersleri eğlenceli yöntemlerle işliyor. Sınıfta öğrencilerle çeşitli etkinlikler düzenleyen Yalçın, harfleri yiyecek, içecek ve cisimlerle zihinlerde kalıcı hale getirmek amacıyla çocuklara anlatıyor. Her gün Zehra öğretmenin okula gelişini dört gözle bekleyen çocuklar, geleceğe umutla bakıp, okuma yazmayı daha zevkli öğreniyor.
Öğrencilerin yaparak ve yaşayarak kalıcı olarak öğrenmeleri için eğlenceli etkinlikler düzenlediğini anlatan Zehra Sözcü Yalçın, “M harfini öğretirken birlikte makarna yapıyoruz, T harfini öğrenirken birlikte turşu tuttuk, P harfini öğrenirken birlikte pizza yedik, Ö harfini öğrenirken örümcek adam maskesi yaptık” dedi.

“Öğrencilerim hem okula severek geliyorlar hem de daha kalıcı öğreniyorlar”
Etkinliklerle öğrencilerin daha mutlu ve derslerden daha çok zevk aldığını ifade eden Yalçın, “Burada imkanlarımız biraz kısıtlı. Biz bunu eğlence haline getirmeye ve kısıtlı imkanları avantaja çevirmeye çalışıyoruz. Bulunduğumuz bölgede kış mevsimi çok zor geçiyor, çok fazla kar yağıyor. Öğrencilerin çok fazla bir sosyal aktiviteleri yok maalesef. Bizde okulumuzda çeşitli etkinlikler yaparak onların bu açıklarını kapatmaya çalışıyoruz. Yaptığımız işin adı aslında eğlenerek öğrenmek” dedi.

“Etkinliklerle öğrencilerin gönüllerine dokunuyorum”
Her gün yaklaşık 100 kilometreye yakın yol gidip geldiğini kaydeden Yalçın, konuşmasını şöyle tamamladı:
“Köy öğretmeni olmak birazcık zor. Kış mevsiminde yol baya zor geçiyor. Öğrencileri gördüğümde yorgunluğumu atmış oluyorum. Yaptığım etkinlikler sonucunda öğrencilerin gönüllerine dokunuyorum. Öğrenciler mutlu şekilde okula geliyor. Hatta bazen eve gitmek istemiyorlar. Velilerle iletişim kurduğumuzda da bu durumdan çok memnunlar. Zil çaldığında koşarak eve giden çocuklar değil de zil çaldığında üzülerek eve giden çocuklar görüyorum.”

“Öğretmenimizle eğlenerek ders çalışıyoruz”
Öğrencilerden Firdevs Erek ise “Öğretmenimiz bize P harfini öğrettiğinde pizza yaptık, K harfinde kahvaltı, M harfinde makarna, Ö harfinde örümcek adam, T harfinde ise turşu yaptık. Öğretmenimizle eğlenerek ders çalışıyoruz. Öğretmenimizi çok seviyoruz. Bize harfleri öğretiyor, yazı yazdırıyor, okuma yaptırıyor, etkinlikler yapıyor. Burada güzel zaman geçiriyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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