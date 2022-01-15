Malazgirt Kaymakamı Demirer, esnafı ziyaret etti

– Muş’un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ilçedeki esnafları ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor.

Tüm yatırımlarını ilçeye yapan beton ve inşaat firmasını ziyaret eden Kaymakam Demirer, çalışmalar hakkında firma sahibinden bilgi aldı. Her zaman halkın yanında olduklarını söyleyen kaymakam Demirer, “Belli zamanlarda hem esnaflarla hemde vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinlemeye önem veriyoruz. Amacımız, halkımıza her şeyin en iyisini sunarak yanlarında olduğumuzu bilmelerini sağlamaktır. Halkımızın kapısı bizlere açık olduğu gibi, bizim de halkımıza kapımız hep açıktır. Vatandaşlarımızın refahı, huzuru için çalışıyoruz. Bugün ise ilçemizin değerli esnaflarından M.Tahir Özedağ’ı iş yerinde ziyaret ettik" dedi.

Kaymakam Demirer'e, Malazgirt Organize Sanayi Başkanı Abdullah Yoldaş da eşlik etti.

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