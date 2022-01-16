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2 bin 500 rakımlı dağ köylerinde 5 metre karla mücadele sürüyor

İHA

2 bin 500 rakımlı dağ köylerinde 5 metre karla mücadele sürüyor

Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 2 bin 500 rakımlı Üçevler grup köy yolunda çalışma başlatan il Özel İdaresi kar timleri, 5 metre yüksekliğinde karla mücadele ediyor.
Kentte etkili olmaya devam eden kar, tipi, fırtına ve dondurucu soğuk hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. 10 köy, 21 mezra yolunda yol açma çalışması başlatan kar kaplanları, sarp dağların arasından geçit vermeye çalışıyor. 2 bin 500 rakımlı bölgede zorlu çalışma yürüten ekipler, tipi ve fırtına nedeniyle kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu bölgelerde adım adım ilerliyor. Zorlu coğrafyada çığ tehlikesine karşı hummalı çalışma yürüten kar timleri, 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.
“Açtığımız yollar tipi ve fırtına nedeniyle tekrar kapanıyor”
Üçevler grup köy yolunda çalışmalara devam eden Özel İdare çalışanlarından Hakan Çolak, 10 köy, 21 mezra yolunu ulaşıma açmaya çalıştıklarını söyledi.
Açılan yolların tipi ve fırtına nedeniyle yeniden kapandığını anlatan Çolak, “Köylere ulaşmaya çalışıyoruz. 7/24 esasına göre çalışıyoruz. Zor şartlarda çalışmaya devam ediyoruz. Açtığımız yollar tipi ve fırtına nedeniyle tekrar kapanıyor” dedi.
“Kar yüksekliği bazı yerlerde 6 metreye kadar çıkıyor”
Kar yüksekliğinin yer yer tipi ve fırtınaya göre 4 ila 6 metre arasında değiştiğini kaydeden Çolak, konuşmasını şöyle tamamladı:
“Kar yüksekliği şu anda 4 metre ile 6 metreye kadar çıkıyor. Tüm zorluklara rağmen köy yollarımızı açmaya devam ediyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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