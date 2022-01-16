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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş kayak merkezi cıvıl cıvıl

İHA

Muş kayak merkezi cıvıl cıvıl

Muş'ta etkili olan kar yağışının ardından kayak merkezine akın eden vatandaşlar ortaya renkli görüntüler çıkardı.
Kentte hafta sonunu Güzeltepe Kayak Merkezinde değerlendiren vatandaşlar sezonun keyfini çıkarıyor. 2 bin 300 rakımlı pistte günün stresini aileleriyle birlikte atan vatandaşlar, kayak ve kızak yapmanın mutluluğunu yaşarken, çocuklarla kızaklarla eğleniyor. Doyasıya karın tadını çıkaran kayakseverler, düşe kalka kaymanın tadını yaşıyor.

“Güzel ve eğlenceli geçiyor”
Kayak merkezine Tatvan’dan eğlenmek için geldiklerini ifade vatandaşlardan Fatma Barut, eşi, çocukları ve torunuyla birlikte akşama kadar burada kayıp, vakit geçireceklerini söyledi.
Akşam Tatvan’a geri döneceklerini ifade eden Barut, “Çocuklarla beraber tatilimizi burada geçirmek için kayak merkezini tercih ettik. Güzel ve eğlenceli geçiyor” dedi.

“Yorgunluğun stresini burada atıyoruz”
Hafta sonunu kayak merkezinde değerlendirmek istediğini anlatan 5. sınıf öğrencisi Zehra Agit, “Buraya eğlenmeye geldik. Kayak yapmayı çok seviyoruz. Çok eğlenceli. Yorgunluğun stresini burada atıyoruz. Uzun zamandır kayağa gelmediğim için özlemişim” ifadelerini kullandı.

“Kaymak çok güzel”
Çocuklardan Nur Esma Çobanlı da, haftanın stresini kayak merkezinde attığını belirterek, “Buraya gelmek çok güzel. Ailemle beraber geldik. Çok heyecanlıyım. Kaymak çok güzel” diye konuştu.
Çocuklarla beraber hafta sonu kayak merkezine geldiklerini aktaran vatandaşlardan Ali Çobanlı ise kayak merkezinde kar kalınlığının iyi seviyede olduğunu ve eğlenmek için burayı tercih ettiklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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