Muş’ta kar nedeniyle 266 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle 266 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkisini sürdüren kar ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Dün geceden bu yana aralıksız devam eden kar yağışı, 266 köy yolunu ulaşıma kapattı. Köy yollarında çalışmalarını sürdüren il özel idaresi ekipleri, vatandaşların ulaşımını sağlamak için karla kaplı yolları aşmaya çalışıyor. Muş’a 75 kilometre mesafedeki Varto ilçesine bağlı Taşlıyayla ve Yarlısu köylerini ulaşıma açmaya çalışan kar timleri, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgelerde güçlükle ilerliyor.



“100 metrelik bir yeri 3 saattir açmaya uğraşıyorum”

İl Özel İdaresi Operatörü Kasım Akar, fırtınadan dolayı 2 metreye kadar dolan yerlerin olduğunu söyledi. Gece geç saatlere kadar çalıştıklarını anlatan Akar, “Bazen gece saat 01.00’e kadar da çalışıyoruz. En erken akşam 21.00’de paydos ediyoruz. Bizi en çok zorlayan fırtına. Normal yağış bizi zorlamıyor. Fırtına nedeniyle dolan bölgeler bizi çok zorluyor. Şu an buradaki 100 metrelik bir yeri 3 saatten beri açmaya uğraşıyorum. Teker karın üzerine çıkıyor ama kar kırılmıyor. Çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Vatandaşlardan Cemal Karakaya ise kar yağışı ve tipi nedeniyle yollarının kapalı olduğunu belirterek, “Tipi vardı. İl özel idaresi ekipleri yolumuzu açtılar. Allah razı olsun. Burada tipi nedeniyle 23 metre kar var” diye konuştu.

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