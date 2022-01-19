Muş’ta çocuklarının PKK terör örgütü tarafından kandırılarak kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin kar altında evlat nöbeti sürüyor.

HDP İl Başkanlığı önünde nöbet tutan ailelerin umutlu bekleyişi devam ediyor. Parti binası önüne gelen anneler, 39’uncu haftada da oturma eylemine katıldı. Kar yağışı ve dondurucu soğuğa rağmen "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açan anneler, HDP ve PKK’ya tepki gösterdi.



“HDP’nin camından bize bakıp çay içiyorlar”

Kar kış demeden eyleme devam ettiklerini ifade eden annelerden Gülbahar Teker, HDP ve PKK’dan çocuklarını istediklerini söyledi. Çocukların teslim olması için çağrıda bulunan Teker, “Çocuklar dağda kalmasınlar gelip teslim olsunlar. Devletimiz güçlüdür. Oğlum gelmeyene kadar eylemi terk etmeyeceğim. HDP ve PKK’ya lanet olsun. HDP’nin camından bize bakıp çay içiyorlar. Onlar bizim ciğerimizi yaktılar Allah’ta onların ciğerini yaksın” dedi.

Kar, soğuk ve yağmura rağmen eylemi terk etmeyeceğini anlatan anne Şahinaz Özcan da, “Sonuna kadar eyleme devam edeceğim. HDP çocuğumu getirmeyene kadar burada eylemimi sürdüreceğim. Bir çocuk dağda kalana kadar burada olacağız” diye konuştu.

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