Muş´ta ailelerin kar altında evlat nöbeti



Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, bugün de HDP il binası önünde kar yağışı altında evlat nöbetini sürdürdü.

Çocuklarının kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin il binası önünde 40 haftadır eylemlerini sürdüren 26 aile, bu hafta çarşamba günü de nöbete devam etti. Kar yağışı altında çocuklarının resimlerini taşıyan aileler, onlara teslim olmaları için çağrıda bulundu. Bir haber alamadığı oğlu Osman´a teslim ol çağrısında bulunan Anne Naciye Sönmez Yıldız, "40 haftadır biz buradayız. Kar, kış, buz, soğuk demeden biz buradayız. Sadece evlatlarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı bize geri göndersinler" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2022-01-19 15:20:32



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