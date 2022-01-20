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Muş Valisi İlker Gündüzöz, “İstihdam sorununu devlet vatandaş elbirliğiyle çözeceğiz” Muş Valisi İlker Gündüzöz: “Muş’u Doğu’nun tekstil kenti yapacağız” Muş’ta Sultan Alparslan Tekstilkent fabrikaları için imza töreni düzenlendi

İHA

Muş'ta devlet eliyle yapımı tamamlanan Sultan Alparslan Tekstilkent bünyesindeki 5 fabrika, Vali İlker Gündüzöz ile yatırımcılar arasında imzalanan sözleşmelerle üretime başlayacak.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, “İstihdam sorununu devlet vatandaş elbirliğiyle çözeceğiz” Muş Valisi İlker Gündüzöz: “Muş’u Doğu’nun tekstil kenti yapacağız” Muş’ta Sultan Alparslan Tekstilkent fabrikaları için imza töreni düzenlendi

Muş’ta devlet eliyle yapımı tamamlanan Sultan Alparslan Tekstilkent bünyesindeki 5 fabrika, Vali İlker Gündüzöz ile yatırımcılar arasında imzalanan sözleşmelerle üretime başlayacak.
Devlet desteği ile tekstilin öne çıktığı kentte, 60 bin metrekare alana kurulan Sultan Alparslan Tekstilkent projesinde 5 fabrika inşaatı tamamlandı. Muş Valiliği tarafından 2020 yılı içerisinde temeli attırılan ve yapım aşaması tamamlanan 15 bin metrekare kapalı bazı fabrikalar için Vali İlker Gündüzöz ile iştirakçiler arasında imza töreni düzenlendi.
İmzaların ardından merkeze bağlı Çöğürlü köyünde yapımı tamamlanan Sultan Alparslan Tekstilkent fabrikalarında incelemelerde bulunan Vali İlker Gündüzöz, iş başı yapan gençlerle sohbet ederek, kolaylık diledi.

“İstihdam sorununu devlet vatandaş elbirliğiyle çözeceğiz”
Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gündüzöz, tekstil konusunda genç nüfusa sahip oldukları için bir üstünlükleri olduğunu söyledi. Muş’un, Türkiye’nin en genç 3. ili olduğuna dikkati çeken Vali Gündüzöz, “Dolayısıyla emek yoğun sektörler arasında avantajımız özellikle tekstilde ortaya çıkıyor. Zaten belli bir eğilim ve altyapı var Muş’ta. Ama biz bu altyapıyı daha da geliştirmeye çalışıyoruz. Onun için Sultan Alparslan Tekstilkenti kurduk. Burada 15 bin metrekare kapalı alan oluşturduk. İlk etapta belki 2 bin kişiyi bulacağız istihdamda ama önümüzdeki yıl en az 25 bin metrekare daha kapatıyoruz planlaması yapıldı. Dolayısıyla seneye 56 bin civarında istihdama, ondan sonra da 10 bini hedefliyoruz. Aynı zamanda Sungu’daki tekstil kenti de geliştireceğiz. Orada da küçük çaplı geçmişten kalan yatırımımız var. Daha da büyütmeyi düşünüyoruz. İnşallah genç nüfusumuzun en önemli sorunu olan istihdam sorununu devlet vatandaş elbirliğiyle çözeceğiz. Tekstil sektörü çoğunlukla gençleri istihdam ediyor” dedi.

“Çok güzel bir yatırım sahası oluştu”
Sultan Alparslan Tekstilkentte çok güzel bir yatırım sahası oluştuğunu anlatan Vali Gündüzöz, “Şu an için 5 tane fabrikamız var ama ortasında da bir eğitim merkezimiz var, kantinimiz var, sosyal donatı alanımız var ve hatta spor kompleksi de yaptık. Gençlerimiz burada paydoslarında rahat vakit geçirsinler diye. Oldukça güzel bir kümelenme alanı oluştu” ifadelerini kullandı.

“İlave 10 bin istihdam düşünüyoruz”
Tekstilde hedeflerinin çok büyük olduğunu ve birkaç yıl içerisinde ilave 10 bin istihdam düşündüklerini vurgulayan Vali Gündüzöz, “Ortalama hane büyüklüğünün 5 olduğunu düşünürsek Muş’ta, doğrudan 50 bin kişiyi ilgilendiren bir iş. 400 bin nüfuslu bir il, 100 bin nüfuslu da bir şehir nüfusumuz var. Dolayısıyla 50 binler son derece önemli bir sayı. Ama bu 10 binlere de kalmayacak daha da artacak. İlavelerle birlikte Muş tam bir tekstil kenti olacak” dedi.

“Yatırımımız önümüzdeki yıllarda 50 milyonu bulacak”
Şu ana kadar tekstil için 15 milyon lira civarında yatırım yapıldığını ve önümüzdeki yılla birlikte bu rakamın 50 milyonu bulacağını ifade eden Vali Gündüzöz, Muş’u Doğu’nun tekstil kenti yapacaklarını işaret etti.

“Ekonomik garanti hem erken yaşta evliliği hem de göçü ortadan kaldıracak”
“Ekonomik olarak belli bir garantisi olan hanımlarımızın erken evlenmesi ortadan kalkacak” diyen Vali Gündüzöz, konuşmasını şöyle tamamladı:
“Bu tip sosyal endikasyonlar ortadan kalkacak. Bizim insanlarımız hem sürekli olarak hem de belli mevsimlerde batıya gidip orada para kazanmaya çalışıyorlar, istihdamı orada arıyorlar iş imkanları kısıtlı olduğu için. Bu yatırımla o geçici seyyaliyet ortadan kalkacak veya kalıcı göçte ortadan kalkacak. Sadece tekstil işçisi kazanmayacak. Bu işçi düzenli maaş alınca gidecek kasaptan, lokantadan, pastaneden alışveriş yapacak. Önümüzdeki günlerde nüfusunda arttığını ve göç vermediğini de göreceğiz.”

“Muş’ta iş bulamasaydık kesinlikle Batı’ya gitmek zorunda kalacaktık”
Tekstil fabrikasında makineci olarak çalışan Nardane Alındık, fabrikanın Muş’ta açılmasının hem kendisine hem de ailesine büyük bir kazanç sağladığını belirtti. Muş’ta iş bulamaması halinde kesinlikle Batı’ya gitmek zorunda kalacaklarını anlatan Alındık, “Eşim sürekli batıya gidiyor. Burada iş imkanı olması bizim için gerçekten çok büyük bir katkı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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