Muş'ta belediye başkan yardımcıları, kar küredi (2)



366 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Muş'ta salı gece saatlerinde başlayan kar yağışı, çarşamba günü etkisini daha da artırdı. Bugün de süren kar yağışı nedeniyle Muş ve ilçelerine bağlı 366 köyle irtibat kesildi. İl Özel İdaresi ekipleri, il genelinde kapanan köy yollarını açmak için yoğun bir çalışma sürdürüyor.

Kar kalınlığının 60 santimetreyi aştığı kent merkezinde ise araçlar kara gömüldü. Sürücüler, diğer vatandaşların yardımı ile kara saplanan araçlarını bulundukları yerden çıkarttı. Trafikte de zaman zaman aksamalar yaşandı, şehir merkezinde uzun araç kuyrukları oluştu. Muş Belediyesi'ne bağlı ekipler cadde, sokak ile kaldırımlarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

'HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ'

Yoğun kar nedeniyle araçların kara gömüldüğünü söyleyen Ramazan Toplu "İki gündür kar yağışı devam ediyor. Arabalar hepsi kara gömüldü. Hayat durma noktasına geldi" dedi. Kar altında kalan aracını çıkarmaya çalışan Yusuf Karakuş ise "Kar yağışı yoğun bir şekilde etkili oldu. Kar altında kalan araçlarımızı çıkarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2022-01-20 12:49:51



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