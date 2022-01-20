Su şebekesi patladı, buz kulesi oluştu

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Muş’un Malazgirt ilçesinde soğuk hava nedeniyle patlayan su şebekesinden fışkıran suyun eksi 20 derecede donmasıyla buz kulesi oluştu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi, Malazgirt’te gölet ve akarsuların kısmen donmasına neden oldu. İlçe merkezindeki Danışmanetgazi Mahallesi'ndeki 15 Evler mevkisinde su şebekesinin patlaması sonucu fışkıran suyun eksi 20 derecede donmasıyla apartman boyunda buz kulesi oluştu.

Ağacı saran buz kulesi, ortaya güzel görüntüler de çıkardı.

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