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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malazgirt’te karne sevinci

İHA

Malazgirt’te karne sevinci

Muş’un Malazgirt ilçesinde 14 bin 500 öğrenci, karne alma sevinci yaşadı.
Selçuklu Mahallesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Mustafa Tek, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Karne dağıtım töreninde velilerin öğrencileriyle yakından ilgilenmesi gerektiğini ifade eden Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, öğrencilere yarıyıl tatili süresince bolca dinlenmeleri ve aileleriyle bol zaman geçirmeleri tavsiyesinde bulundu. Demirer, “Cumhuriyet İlkokulunda eğitim gören kıymetli yavrularımızı gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Bugün karne alarak yarıyıl tatiline giren tüm öğrencilerimiz ve değerli öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum” dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ise ilçe genelinde karneleri sosyal mesafe kuralları içinde verdiklerini belirterek, “Bugün itibari ile eğitim öğretim kurumlarımızda okuyan 14 bin 500 öğrenci karnelerini aldı. İlçemizde tatile çıkan tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum” ifadelerini kullandı.
Karne töreni Kaymakam Demirer ve beraberindeki heyetin öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

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