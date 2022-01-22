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Muş’ta tipinin yaşandığı köyde hayat 2 gün durdu Muş’ta bir köyde evler, araçlar ve iş makineleri kara gömüldü

İHA

Muş'un Yukarıyongalı köyünde kar yağışının ardından etkili olan tipi ve fırtına vatandaşları 2 gün boyunca evlerine hapsetti.

Muş’ta tipinin yaşandığı köyde hayat 2 gün durdu Muş’ta bir köyde evler, araçlar ve iş makineleri kara gömüldü

Muş’un Yukarıyongalı köyünde kar yağışının ardından etkili olan tipi ve fırtına vatandaşları 2 gün boyunca evlerine hapsetti.
Merkeze 48 kilometre mesafedeki 1800 rakımlı Yukarıyongalı köyünde kar esareti yaşanıyor. 100 hane ve yaklaşık 600 nüfuslu köyde İki gün boyunca etkili olan kar yağışının yerini tipi ve fırtınaya bırakması evleri, araçları ve iş makinelerini kara gömdü. Adeta hayatın durduğu köyde tipi ve fırtınanın dinmesiyle pencerelerden güçlükle dışarı çıkabilen köy sakinleri, iş makinelerinin giremediği sokakları kendi imkanlarıyla açtı. Kar kalınlığının 1,5 metrenin üzerine çıktığı köyde tüneller oluştu.
“Tipi nedeniyle 2 gün boyunca evden çıkamadık”
Köyde yaşayan vatandaşlardan Sabri Yöndem, köyde 2 gün boyunca kar yağışının yaşandığını ve fırtınadan dolayı dışarı çıkamadıklarını söyledi. Bir metreden fazla kar yağdığını anlatan Yöndem, Yollar kapalı, sokaklar kapalıydı. Hayvanları dışarı çıkaramadılar. Hayvanları içeride beslediler. Köyde hayat durdu” dedi.
“Tünel açarak evden çıktık”
Vatandaşlardan Hüseyin Omur ise 2 gün boyunca köyde fırtınanın yaşandığını ifade ederek, “Bizde, hayvanlarımızda içeride kaldık. Hayvanlara günde bir kez sadece yem verebildik. Çok fırtına vardı. Camların, kapıların hepsi kardan kapanmıştı. Tünel açarak evden çıktık” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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