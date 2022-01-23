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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Güder, sokak hayvanlarını unutmadı

İHA

Kaymakam Güder, sokak hayvanlarını unutmadı

Muş’un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Güder’in talimatlarıyla ilçedeki sokak hayvanları için beslenme noktaları oluşturularak mama bırakıldı.
Varto ilçesinde göreve başladığı günden itibaren başarılı çalışmalar yürüten Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Güder, sokak hayvanları için seferberlik başlattı. Kar yağışı ve dondurucu soğukların hakim olduğu ilçede, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına belediye ekipleri tarafından ilçenin birçok yerinde mama kapları konularak beslenme alanları oluşturuldu. Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Güder de ekiplerle birlikte sokak hayvanları için farklı noktalara mama bırakırken, veteriner hekim de sokak hayvanlarının sağlık kontrollerini yaptı.
Sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde beslenme sorunu yaşamamaları için teyakkuzda olduklarını aktaran Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Güder, "Varto ilçemizde, ekiplerimizle birlikte sokak hayvanlarının beslenmesi ve korunması için teyakkuz halindeyiz. Sokak hayvanları için ilçemizin birçok yerinde beslenme noktaları oluşturarak, hem mama bıraktık hem de veteriner hekim tarafından sağlık kontrollerini gerçekleştirdik. Sokak hayvanlarının ve yaban hayatının beslenme sorunu yaşamaması için bütün imkânlarımızı kullanacağız. Yaşayan insanlara olduğu gibi yaşayan canlılara karşı da sorumluluklarımızı yerine getireceğiz" dedi.
Sokak hayvanlarına sahip çıkan ve kış aylarında hayvanların beslenmelerine katkıda bulunan Varto Belediye Başkan Vekili Mehmet Güder ve ekibine teşekkür eden Veysel Mertyüz isimli vatandaş, “Varto Belediyesi bu soğuk havalarda kedi ve köpeklere mama verdi. Sağ olsunlar kendilerine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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