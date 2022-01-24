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Muş UMKE ve 112 ekipleri, Covid-19 hastasını 9 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırdı Muş’ta yolu kapalı mezradaki hastaya ulaşmak için UMKE ve 112 ekipleri seferber oldu

İHA

Muş'ta astım ve korona virüs pozitif hastası için seferber olan UMKE ve 112 ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapalı mezraya 9 saatlik çalışmayla ulaşarak hastayı hastaneye ulaştırdı.

Muş UMKE ve 112 ekipleri, Covid-19 hastasını 9 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırdı Muş’ta yolu kapalı mezradaki hastaya ulaşmak için UMKE ve 112 ekipleri seferber oldu

Muş’ta astım ve korona virüs pozitif hastası için seferber olan UMKE ve 112 ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapalı mezraya 9 saatlik çalışmayla ulaşarak hastayı hastaneye ulaştırdı.

Merkeze 55 kilometre mesafedeki Ulukaya köyü Aydoğdu mezrasında rahatsızlanan astım ve korona virüs pozitif hastası 45 yaşındaki Mehmet Ali Öztürk, 112’den yardım istedi. Bölgeye yönlendirilen UMKE ve sağlık ekipleri, tam donanımlı paletli ambulansla mezraya ulaşmak için seferber oldu. Kar kalınlığının yaklaşık 1,5 metreye ulaştığı bölgede ilerlemekte güçlük yaşayan sağlık ekipleri, kara saplanan ambulansın etrafını küreklerle açarak yoluna devam edebildi. Zorlu coğrafyadaki çetin kış şartlarına rağmen mezraya ulaşan sağlık çalışanları, 9 saatlik zorlu çalışmayla Mehmet Ali Öztürk’ün ilk müdahalesini evinde yaptı. Ambulansa alınarak Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Öztürk’ün durumunun iyi olduğu ve tedavisine hastanede devam edildiği öğrenildi.

“Sağlık Bakanı ve sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum”
İki günden beri rahatsızlandığı için 112’den yardım istediğini anlatan Mehmet Ali Öztürk, 112 ve UMKE’nin kendisine zor şartlar altında ulaştığını söyledi. Ekiplerin kendisini Muş Devlet Hastanesi’ne götüreceğini ifade eden Öztürk, “Bana bu zor şartlar altında ulaştıkları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, UMKE ve 112 ekibine teşekkür ederim” dedi.

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