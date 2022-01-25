Muş’ta kar kaplanlarının gece gündüz kar mesaisi Fırtına ve tipide yolunu bulamayan iş makinelerine ekip şefleri yürüyerek yol gösteriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta kar kaplanlarının gece gündüz kar mesaisi Fırtına ve tipide yolunu bulamayan iş makinelerine ekip şefleri yürüyerek yol gösteriyor

İHA

Muş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yollarda 56 iş makinesiyle çalışma yürüten kar kaplanları, gece gündüz demeden zorlu coğrafyada yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş’ta kar kaplanlarının gece gündüz kar mesaisi Fırtına ve tipide yolunu bulamayan iş makinelerine ekip şefleri yürüyerek yol gösteriyor

Muş’ta yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yollarda 56 iş makinesiyle çalışma yürüten kar kaplanları, gece gündüz demeden zorlu coğrafyada yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kentte etkisini sürdüren kar yağışı, sis ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Sarp dağlar ve 2 bin rakım üzerindeki dağ köylerinde karla mücadeleyi sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, zorlu coğrafyaya rağmen 7/24 köy yollarını ulaşıma açmak için yoğun çaba sarf ediyor.
En çok kar yağışı alan iller arasında yer alan Muş'ta, 56 iş makinesi ve 90 personelle hummalı çalışma yürüten ekipler, kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaştığı köy yollarında birçok zaman tipi ve fırtına nedeniyle ilerlemekte güçlük yaşıyor. Sis, tipi ve fırtınanın etkili olduğu bölgelerde iş makinesinin önüne geçen ekip şefleri, önden yürüyerek operatörlere yol gösteriyor.

“Operatörler yolu göremediği için önden yürüyerek onlara güzergah belirliyoruz”
Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan ekip şefi Hakan Çolak, yoğun kar yağışı nedeniyle gece gündüz çalıştıklarını söyledi.
Sis ve fırtınanın işleri çok zorladığını anlatan Çolak, “Asılsız ihbarlar geldiğinde diğer köylere ulaşımda daha fazla sıkıntı çekiyoruz. Yoğun bir şekilde 7/24 çalışmaktayız. Köylere ulaşmaya çalışıyoruz. Yüksek rakımlı bölgelerde sis ve fırtınadan dolayı makinelerimiz ilerlemekte zorlanıyor. Operatörler yolu göremediği için önden yürüyerek onlara güzergah belirliyoruz. Arkadan bizi takip ediyorlar ve o şekilde köylere ulaşıyoruz” dedi.

“Yolu zor görüyoruz”
Bölgede yoğun kar yağışı ve tipi yaşandığını anlatan iş makinesi operatörü Baki Aydın da, “Yolu zor görüyoruz. Zor şartlar altında yine de yolları açmaya çalışıyoruz. Bazı yerlerde fırtına olduğu için çok zorlanıyoruz. Yolu göremiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Gece gündüz arasak yollar açılıyor”
Köy yolu ulaşıma açılan Bahçe Köyü Muhtarı Abdullah Altay ise köyde yaklaşık 1 metre kar kalınlığının olduğunu ve il özel idaresi ekiplerinin sürekli yolları açtığını ifade etti. Gece gündüz imkanlar dahilinde yolların sürekli açık tutulduğunu belirten Altay, “Şu anda bir sıkıntımız yok. Kardan dolayı kapanan yollarımız devamlı açılıyor. Yaşam burada zor. Gece gündüz ne zaman arasak yollar açılıyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ekmeklerini karlı çatılardan çıkarıyorlar
YEREL HABERLER Ekmeklerini karlı çatılardan çıkarıyorlar
Muş’ta besicilerin çetin kış mevsiminde kızaklarla zorlu mesaisi
YEREL HABERLER Muş’ta besicilerin çetin kış mevsiminde kızaklarla ...
Muş UMKE ve 112 ekipleri, Covid-19 hastasını 9 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırdı Muş’ta yolu kapalı mezradaki hastaya ulaşmak için UMKE ve 112 ekipleri seferber oldu
YEREL HABERLER Muş UMKE ve 112 ekipleri, Covid-19 hastasını 9 ...
Fotoğraf sanatçıları kışın güzelliklerini fotoğrafladı
YEREL HABERLER Fotoğraf sanatçıları kışın güzelliklerini ...
Kaymakam Güder, sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Kaymakam Güder, sokak hayvanlarını unutmadı
Varto’da karla mücadele çalışması İlçe merkezini kardan temizleyen belediye ekipleri, köy yolları için kolları sıvadı
YEREL HABERLER Varto’da karla mücadele çalışması İlçe merkezini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.