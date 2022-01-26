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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta tek katlı evler kara gömüldü

İHA

Muş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle tek katlı evler kara gömülürken, kar kalınlığının 1 metrenin üzerine çıktığı merkeze bağlı Kale Mahallesi, drone ile havadan görüntülendi.

Muş’ta tek katlı evler kara gömüldü

Muş’ta yoğun kar yağışı nedeniyle tek katlı evler kara gömülürken, kar kalınlığının 1 metrenin üzerine çıktığı merkeze bağlı Kale Mahallesi, drone ile havadan görüntülendi.
Türkiye’nin en çok kar yağışı alan illerinin başında gelen Muş’ta, müstakil evler karda kayboldu. Kar kalınlığının 1 metrenin üzerine çıktığı merkeze bağlı Kale Mahallesi, drone ile havadan görüntülendi. Tek katlı evlerin yer aldığı mahallede kar yağışı nedeniyle evler kara teslim oldu. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu mahallede, çatılarda oluşan buz sarkıtları 23 metre uzunluğuna ulaştı. Ellerine kürekleri alarak damlara çıkan vatandaşlar, 1 metre kalınlığındaki kar kütlelerini temizlemek için çalışma başlattı. Ekmek telaşına düşen kadınlar ise tandırda pişirdikleri ekmekleri karların arasında yürüyerek evlerine taşıdı.

“Karın altında kaldık”
Kapısının önündeki karları temizleyen vatandaşlardan Şemsettin Özcan, 1 metreden fazla kar yağdığını söyledi. Evlerin kara gömüldüğünü anlatan Özcan, “Karın altında kaldık. Kar çok. Sabahtan akşama kadar kar atıyoruz ama karı bitiremiyoruz. Çatılar hep buz tuttu. Sarkıtlar 23 metreyi geçti. Hava çok soğuk. Bu sene karın altında kaldık. Yaşamımız bu yüzden zorlaştı” dedi.

“Karları temizlemezsek dam çöker”
Kar yağışı nedeniyle üçüncü kez dam temizlediğini vurgulayan vatandaşlardan Mehmet Toplu ise “Temizlik yapmasak karın ağırlığından dam çöker. Halimiz kış mevsiminde böyle. Bir metre kar var. Damı kürek ile temizliyoruz. Evlerimiz tek katlı ve eski olduğu için temizlemezsek çökme tehlikesi oluyor” diye konuştu.

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