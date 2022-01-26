Muş’ta 41 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta yeniden etkili olmaya başlayan kar yağışıyla 41 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Aralıklarla devam eden kar, tipi ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapanan 41 köy yolunda çalışma başlatan il özel idaresi ekipleri, yolları açmak için seferber oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.