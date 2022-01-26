Muş’ta 41 köy yolu ulaşıma kapandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muş’ta yeniden etkili olmaya başlayan kar yağışıyla 41 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Aralıklarla devam eden kar, tipi ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapanan 41 köy yolunda çalışma başlatan il özel idaresi ekipleri, yolları açmak için seferber oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.