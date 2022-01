 Muş'ta aç kalan kuşlar, yem fabrikasının çevresini sardı 

Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA)MUŞ'ta kar kalınlığı 80 santime ulaşırken, doğada yem bulmakta güçlük çeken kuşlar, bu kış da yem fabrikasına akın etti. Fabrikanın sahibi ve çalışanlar, kuşlar için her gün alana buğday ve mısır bırakıyor.

Muş´te etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Kar kalınlığının 80 santime ulaştığı kentte sıcaklık ise eksi 15 derecelere kadar düştü. Toprak beyaz örtüyle kaplanınca doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar, her yıl olduğu gibi bu sene de Hasköy ilçesi kara yolu üzerindeki yem fabrikasına akın etti. Karın 5 ay boyunca kalkmadığı kentte fabrikanın etrafından ayrılmayan güvercinleri, fabrika sahibi ve çalışanlar buğday ve mısır atarak besliyor.

Kuşları doyurmak için işçilerle birlikte ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen fabrikası sahibi Salih Dalkaya, "Güvercinler her yıl bu mevsimde misafirimiz olur. Kuşların günlük yem ihtiyaçlarını karşılarız, mart ayına kadar güvercinler misafirimizdir, daha sonra kargalar ve eylüle doğru da serçeler gelir. Göç mevsimlerinde gelen tüm kuşları da sevgiyle beslemeye çalışırız" diye konuştu.

Fabrika çalışanlarından Çetin Başaran ise, "Burası kış memleketi. 5 ay boyunca karların altında olduğumuzdan her taraf bembeyaz. Bu nedenle kuşlar, zorunlu olarak misafirimiz oluyor. Onları bir kış boyu besliyoruz. Sonuçta onlar da birer can. Ne olursa olsun, hangi hayvan olursa olsun bizim bunlara yardımcı olmamız lazım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Mehmet AYDIN

