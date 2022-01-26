Muş’ta tipi ve fırtınaya yakalanan 10 araçtaki 53 kişi kurtarıldı

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 10 araç içerisindeki 53 kişi ekiplerin zorlu çalışmasıyla kurtarıldı.



Merkeze 48 kilometre mesafedeki Gündoğan köyü yolunda araçlarıyla tipi ve fırtınaya yakalanan vatandaşlar bölgede mahsur kaldı. Muş İl Özel İdare ekiplerinden yardım istenilmesi üzerine, ekipler bölgeye yönlendirildi. Mahsur kalan vatandaşların bulunduğu alana ulaşan ekipler, araçları saplandığı yerden 2 saatlik zorlu çalışmayla çıkarabildi. Yolu ulaşıma açan ekiplerin bölgedeki çalışması devam ederken, kar yağışı, tipi ve sisin etkisi sürüyor.



“Yolu göremiyoruz”

Muş’tan köye dönüş yaptıkları sırada tipi ve fırtınada mahsur kaldıklarını ifade eden vatandaşlardan Bayram Gül, “Kar yağışı, fırtına ve tipi var. Yolu göremiyoruz. 23 saattir yolda kaldık. Özel İdare ekipleri geldi ve şu anda yolumuz açılıyor. İnşallah eve varacağız” dedi.



“Tipi yolumuzu kapattı”

Kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu bölgede mahsur kaldıklarını anlatan vatandaş Yaşar Gül ise, “Merkezden Gündoğan köyüne gidiyoruz. 2 saattir yoldayız. Tipi yolumuzu kapattı. Kar nedeniyle arabayı baya ittik. Baya kar olduğu için ilerleyemiyoruz. Allah razı olsun ekiplerimiz geldi yolu açtılar köye gidiyoruz” diye konuştu.

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