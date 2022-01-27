Muş’ta 211 köy yolu ulaşıma kapandı

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Muş’ta 2 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 211 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Dünden bu yana yaşanan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 211 köy yolunda il özel idaresi ekipleri tarafından çalışmalar sürdürülüyor.

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