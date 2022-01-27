Muş'ta engelli ve hamile kamu çalışanlarına 1 günlük kar izni

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Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle, engelli ve hamile kamu çalışanlarının 1 gün idari izinli sayılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava şartlarının etkisini devam ettirdiği belirtildi. Elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik çığ uyarısı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 28 Ocak Cuma günü il genelinde idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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