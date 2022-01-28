Kar kaplanlarından 50 günde 15 bin kilometre yol açma çalışması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kar kaplanlarından 50 günde 15 bin kilometre yol açma çalışması

İHA

Kar kaplanlarından 50 günde 15 bin kilometre yol açma çalışması

Muş'ta 9 Aralık 2021’den bu yana karla mücadele yürüten il özel idaresi kar kaplanları, sarp dağların bulunduğu zorlu coğrafyada 15 bin kilometre yol açma çalışması yaptı.
Kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Türkiye'nin en çok kar yağışı alan illerinden Muş'ta, zorlu coğrafyaya rağmen karla mücadele eden ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gece gündüz fedakarca görev yapıyor. 59 iş makinesi ve 94 personelle karla mücadele çalışması yürüten ekipler, fırtına ve tipiye rağmen aralıksız çalışıyor. Kar kalınlığının 4 metreye ulaştığı köy yollarında canla başla çalışan kar kaplanları, 50 günlük süre içerisinde 15 bin kilometre yol açtı.

“15 bin kilometre karla mücadele çalışması yaptık”
Yapılan çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, etkili olan kar yağışı nedeniyle kapalı olan köy yollarının açılması için ekiplerin kesintisiz çalışma yaptığını söyledi. İl özel idaresi olarak 9 Aralık 2021’den bu yana yaklaşık 5. kezdir köy yollarını açtıklarını kaydeden Yentür, “Yaklaşık 15 bin kilometre karla mücadele çalışması yapmış bulunmaktayız. Yüksek yerlerdeki fırtına ve tipi nedeniyle birçok köyümüzde kar yağmasa dahi fırtına ve tipiden dolayı yollar kapanıyor. Bugün itibariyle yağan kar miktarımız şehir merkezinde 145 santimetredir. Yüksek yerlerde yer yer 23 metre, 2 bin 500 rakımın üzerinde olan yerlerde ise 4 metreye yakın kar yağdığı alınan meteorolojik bir veridir. Muş halkının yüzde 50’sinin kırsalda yaşamış olduğu bir kentte vatandaşlarımızın seyrüseferini kolaylaştırmak, özellikle hasta ve diğer ihtiyaçlarını karşılamada her türlü yol açma çalışmalarını yapıyoruz” dedi.

“Kar bir afettir”
Zorluğun en büyüğünü çalışanların yaşamakta olduğunu anlatan Yentür, “Kar bir afettir. Kar mücadelesi zor bir süreçtir. Bütün personelimiz geceli gündüzlü vatandaşımıza, nefesin olduğu her yere hizmet götürmektedir. Hastalarımız var, rutin hastalarımız var, diyaliz hastalarımız var, doğum hastalarımız var, ölümlerimiz var, taziyelerimiz var. Bugüne dek hiçbir vatandaşımız karın yağmasından dolayı, yolun kapanmasından dolayı bir sıkıntı yaşamamıştır. Bu da güçlü olan bir yönümüzdür” ifadelerini kullandı.
Özellikle asılsız ihbarlar noktasında muhtarlara bilgilendirme yapıldığını ve bu durumun hizmetin gideceği diğer kesimleri olumsuz yönde etkileyeceğini anlattıklarını vurgulayan Yentür, “Nispeten asılsız ihbarlar var. Az ama yine de birkaç tane asılsız ihbar her gün çıkıyor. Biz bunların teyidini önce köyün muhtarıyla, daha sonra orada yaşayan bireylere danışarak yapıyoruz. Gerçekten bir sıkıntı varsa o konuyu öncelik sırasına alıyoruz. Yağış anında çok önemli bir vaka yoksa bekletiyoruz. Çünkü açtığımız yollar belli bir süre sonra tekrar kapanıyor. Bu yolların sıkıntısını kar yağışı dindikten sonra yapmamızda fayda vardır. Bu da kamu kaynaklarının verimli ve etkin kullanılması için önemli olan bir husustur” diye konuştu.

“Karla mücadelenin külfeti 15 milyon liranın üstündedir”
Yaklaşık 59 iş makinesi ve 94 personelle karla mücadele çalışması yürüttüklerini kaydeden Yentür, konuşmasını şöyle tamamladı:
“Yıllık ortalama 600 bin litre sadece araçlar için yakıt tüketiyoruz. Muş gibi bir yerde kar yağışı yıllık yaklaşık 15 milyon liranın üstünde bir külfet getirmektedir. Kar mücadelesi külfettir ama diğer taraftan karın yağması bir nimettir. Yer altı su kaynaklarını ve nehirleri beslemekte büyük bir fayda sağlıyor. Tipi ve fırtınanın olduğu dönemlerde özellikle sahayı bilen yetkili personellerimiz izlerini bazen kaybetmektedir. Görüş mesafesinin sıfıra düştüğü noktalarda araçlarımız şarampollere düşmektedir. Bu bizim zorluğumuzdur. Özellikle bu tür havalarda sadece önemli bir vaka varsa biz mücadele ediyoruz. Bu zorlukları yaşıyoruz. Nihayetinde biz bu zorlukların tamamının arkasında o vatandaşımıza, köylümüze, mezrada yaşayana, kırsalda yaşayana, yolda kalanın ulaşması gereken noktaya ulaştırdığımızda bu rahatlığı yaşamış oluyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

VEDAŞ ekiplerinin 2 metrelik karda zorlu kış mesaisi VEDAŞ’tan elektrik arızalarına drone ve termal kameralı çözüm
YEREL HABERLER VEDAŞ ekiplerinin 2 metrelik karda zorlu kış ...
Muş'ta engelli ve hamile kamu çalışanlarına 1 günlük kar izni
YEREL HABERLER Muş'ta engelli ve hamile kamu çalışanlarına 1 günlük ...
Muş’ta kafede oturan müşteriler çatıdan düşen kar kütlesinden kıl payı kurtuldu Muş’ta kafeteryadan içeri giren kar kütlesi güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Muş’ta kafede oturan müşteriler çatıdan düşen kar ...
Kar temizlerken ölümden döndüğü anlar kamerada
YEREL HABERLER Kar temizlerken ölümden döndüğü anlar kamerada
Muş’ta 211 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Muş’ta 211 köy yolu ulaşıma kapandı
Muş’ta yılın 5 ayı metrelerce karla mücadele edilirken, İstanbul’un 40 santimetrelik karı çileye döndü
YEREL HABERLER Muş’ta yılın 5 ayı metrelerce karla mücadele ...
Muş’ta tipi ve fırtınaya yakalanan 10 araçtaki 53 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Muş’ta tipi ve fırtınaya yakalanan 10 araçtaki 53 ...
Jandarmadan dondurucu soğukta dosta güven düşmana korku mesajı
YEREL HABERLER Jandarmadan dondurucu soğukta dosta güven düşmana ...
Evlat nöbeti tutan baba: “Gidip PKK ile ilişki yaşayıp, gelip Meclise milletvekilliği yapıyor” Muş’ta annelerin evlat nöbeti sürüyor
YEREL HABERLER Evlat nöbeti tutan baba: “Gidip PKK ile ilişki ...
Kaymakam Demirer'den esnaf ziyareti
YEREL HABERLER Kaymakam Demirer'den esnaf ziyareti
Malazgirt Devlet Hastanesi Başhekimliğine Kılıç atandı
YEREL HABERLER Malazgirt Devlet Hastanesi Başhekimliğine Kılıç ...
 Muş'ta aç kalan kuşlar, yem fabrikasının çevresini sardı 
YEREL HABERLER  Muş'ta aç kalan kuşlar, yem fabrikasının çevresini ...
Muş’ta 41 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Muş’ta 41 köy yolu ulaşıma kapandı
Muş’ta tek katlı evler kara gömüldü
YEREL HABERLER Muş’ta tek katlı evler kara gömüldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.