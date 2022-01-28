Muş'ta 8 araçta mahsur kalan 50 kişi ekiplerce kurtarıldı

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Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ´un Korkut ilçesinde 1'i yolcu minibüsü 8 araçta mahsur kalan 50 kişi, İl Özel İdaresi'nin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Korkut ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Gültepe köyü yolunda 1´i minibüs toplam 8 araç içerisindeki 50 kişi mahsur kaldı. Muş´a 50 kilometre mesafede kar yağışı ve tipi sebebiyle bulundukları yerden ilerleyemeyen sürücüler, Muş İl Özel İdaresi´nden yardım istedi. İş makineleriyle yola çıkan ekipler, kara saplanan araçları çekerek çıkardı. İl Özel İdaresi ekipleri, bölgedeki köylere gidecek olanlara iş makineleriyle eşlik etti.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2022-01-28 20:28:59



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