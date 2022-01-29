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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta UMKE, AFAD ve JAK’tan nefes kesen tatbikat

İHA

Muş’ta UMKE, AFAD ve JAK’tan nefes kesen tatbikat

Muş’ta, UMKE, AFAD ve JAK işbirliğiyle ‘Gelişim Eğitimleri’ kapsamında, karda yaralı kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.
Muş Güzeltepe Kayak Merkezinde organize edilen kurtarma tatbikatında, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri görev aldı. Senaryo gereği kayak yaptıkları sırada yaralanan 2 vatandaş 112’den yardım istedi. Bölgede hazırda bekleyen UMKE, AFAD ve JAK timleri, zaman kaybetmeden kar motorları ve paletli ambulansla yaralıların bulunduğu alana acil şekilde ulaşım sağladı. İlk müdahalesi yapılan yaralı şahıslar, buradan sedye ve kar motoruyla taşınarak paletli ambulansla Muş Devlet Hastanesine sevk edildi. Zor şartlarda yürütülen 4 saatlik kurtarma operasyonu, gerçekleri aratmadı.
“Her durum ve her anda göreve hazırız”
Tatbikatla ilgili gazetecilere bilgi veren UMKE birim sorumlusu İsmail Yıldırım, UMKE olarak AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleriyle beraber yaralı kurtarma tatbikatı gerçekleştirdiklerini söyledi. Gelişim eğitimleri kapsamında bu tatbikatları sürekli olarak yaptıklarını kaydeden Yıldırım, “Bugün Muş Güzeltepe Kayak Merkezinde iki yaralı kurtarma operasyonunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de bu tatbikatlarımız ve eğitim çalışmalarımız devam edecektir. Gerçeği aratmayan bir tatbikat oldu. Biz her durum ve her anda 7 gün 24 saat bekleyecek şekilde hazırdayız” dedi.
“Coğrafi konum gereği birçok afetle karşılaşıyoruz”
Bölgenin coğrafi konumu gereği birçok afetle karşılaşabildiklerini anlatan Yıldırım, “Kışın yoğun kar yağışı nedeniyle bunların başında karda yaralanmalar, çığ tehlikeleri, araç kazaları gibi durumlar meydana gelmektedir. Kendimizi daha hazır bulundurmak için bu tarz tatbikatlar gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.
AFADSen Genel Başkanı ve AFAD Muş İl Müdürlüğü Planlama ve Zarar Azaltma Şube Müdürü Ayhan Çelik ise bu tür operasyonları sürekli olarak icra ettiklerini ifade ederek, “Özellikle ocak ayında, kış şartlarının çok ağır geçmesi nedeniyle AFAD, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma ekibine çok fazla görev düştü. Bu görevleri layıkıyla yapabilmek amacıyla tatbikatları sık sık tekrarlıyoruz. 7/24 her an, her türlü afet tehlikelerine karşı hazır bir şekilde bekliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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