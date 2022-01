Kapanan yolları açtırmak için 112'ye asılsız ihbarda bulunuyorlar

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'ta, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köylerinin yolunu bir an önce açtırmak isteyenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, `Acil hastam var' diyerek asılsız ihbarda bulunuyor. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tuncay Mergen, asılsız ihbarda bulunmanın cezasının 512 TL olduğunu belirterek, "Bu tür ihbarlar yüzünden ambulans ve ekiplerimiz, hastalar ile acil vakalara zamanında müdahale edemiyor ve ulaşamıyor" dedi.

Türkiye'nin en çok kar yağışı alan illerinden Muş'ta hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezi´ne çağrı sayısı, kış mevsiminde artıyor. Özellikle kar yağışının etkili olduğu günlerde telefonların hiç susmadığı merkez, yılbaşından beri yaklaşık 35 bin çağrı aldı. Bu çağrıların çoğunluğunu ise mahsur kalma ve acil hasta vakaları oluşturdu. Gelen çağrılar üzerine sağlık ekipleri, zorlu şartlarda vakalara müdahale etti.

Ancak bazı vatandaşlar, karın geçit vermediği köy yollarının bir an önce açılması için merkeze asılsız 'acil hastam var' ihbarında bulunuyor. İhbar üzerine İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleriyle birlikte köy ve mezralara giden ekipler ya hasta olmadığını belirliyor ya da ulaştıkları vakaların acil durum dışında olduğunu görüyor.

ASILSIZ İHBARA 512 TL CEZA

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tuncay Mergen, asılsız çağrıda bulunduğu tespit edilen kişilere 512 TL ceza kesildiğini belirterek, "Kış şartlarında olduğumuz için arayan bazı vatandaşlarımız, kardan kapanan köy ve mezra yollarını açtırmak için hasta var ihbarında bulunuyor. Doğum hastası, kalp hastası, göğüs ağrısı çeken hastamız var gibi acil durumlarının olduğunu söylüyorlar. Zor şartlar altında olay yerine varan ekiplerimiz, ihbarın asılsız olduğunu ve yollarını açtırmak için kendilerini çağırdıklarını görüyor. Tabi bu tür ihbarlar yüzünden ambulans ve ekiplerimiz, hastalar ile acil vakalara zamanında müdahale edemiyor ve ulaşamıyor" diye konuştu.

112'nin acil çağrı merkezi olduğunu vurgulayan Mergen, "Acilden kastımız, zamanında müdahale edilmediği zaman can ve mal kaybına sebep olabilecek olay ile hadiselerdir. Onun için köy ve mezra yollarını açtırmak için vatandaşlarımızın 112'ye hasta var ihbarını yapmamalarını özellikle rica ediyoruz. Bu tür ihbarlar, gerçek vaka ve hastalara ulaşmamıza en büyük engellerden bir tanesidir" dedi.

`ACİL HASTALARA ULAŞMAMIZ ENGELLENMİŞ OLUYOR´

Sağlık ekiplerinin büyük zorluklarla ulaşmaya çalıştığı vakaların çoğunluğunun asılsız olduğunu belirten 112 Acil Çağrı Merkezi Sağlık Birimi Çağrı Yönlendiricisi Habibe Yıldız Aydın, şunları söyledi:

"Kış mevsiminde genellikle köy ve mezra yollarımız kar yağışından dolayı ulaşıma kapanmaktadır. Buralarda yaşayan vatandaşlarımız, kalp krizi, doğum vakası veya yüksek ateş gibi durumları bizlere bildirmektedirler. İl Özel İdaresi´nin iş makineleri öncülüğünde yol açılarak, ekiplerimiz vakaya ulaşmaya çalışmaktadır. Arkadaşlarımız vakaya ulaştıklarında ise acil durum gerektirmediği ya da asılsız olduğunu tespit ediyor. Böylelikle acil durumu olan hastalarımıza ulaşmamız engellenmiş oluyor. Ekiplerimiz her bölgeye ulaşmak istiyor ama bu tarz asılsız vakalar oluştuğundan dolayı gerçekten ihtiyacı olan hastalara ekiplerimizi yetiştiremiyoruz."

Vatandaşların gerçek vakaların için kendilerini aramalarını isteyen Habibe Yıldız Aydın, "Halkımızdan, köy ve mezra yollarını açtırmak için ambulans ve sağlık ekiplerini bir aracı olarak kullanmamalarını istiyoruz. Gerçekten ihtiyacı olan hastalara yetişmekte sıkıntı yaşıyoruz. Lütfen bu konuda duyarlı olalım" dedi. DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2022-01-29 10:00:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.