Muş'ta köylüler kar tünellerinden ulaşım sağlıyor



Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)KAR yağışının etkisini yoğun olarak gösterdiği Muş´ta, özellikle yüksek rakımlı köyler kar altında kaldı. Tek katlı ev, ahır ve odunlukların kara gömüldüğü köylerde, halk küreklerle temizlenen kısımlarda kar tünelleri açarak ulaşımı sağlıyor.

Merkeze 50 kilometre uzaklıktaki 100 hane ve 700 nüfusa sahip Yukarıyongalı köy yolu İl Özel İdaresi ekipleri tarafından temizlenirken, iş makinelerinin giremediği noktalarda ise halk küreklerle çalışma yaptı. Patika yolların yanı sıra kardan tünellerin oluştuğu yerlerden gidiş-gelişlerini sağlayan köy halkı, büyük ve küçükbaş hayvanlarını da buradan geçiriyor.

`KÜREKLERLE TÜNEL GİBİ YOL AÇIYORUZ´

Yukarıyongalı köyünde kar yağışı, tipi ve fırtınanın hiç eksilmediğini anlatan Eyyüp Omur, "Tek katlı evlerimizin hepsi kar altında kaybolmuş durumdadır. Bizler küreklerle tünel gibi yol açıyoruz. Bu şekilde komşularımıza, odunluklarımıza, ahırlarımıza ve evlerimizde gidip geliyoruz. İş makinelerinin giremedikleri yerlerin hepsini bizler kürekle temizleyerek, adeta tünel açtık. Komşu komşuya, ahırlara, samanlıklara bu tünellerden gidiyoruz" diye konuştu.

50 METRELİK KARDAN TÜNEL AÇTILAR

Köylerinde her yıl olduğu gibi bu yıl da kar yağışının yoğun bir şekilde etkili olduğunu söyleyen Ahmet Özçelik ise, "Bizler köyümüzde ev, ahır ve odunluklarımızın girişlerinde kardan tüneller açtık. Özellikle ahırlarımız önündeki tünellerden hayvanlarımızı götürüp, getirip saman veriyoruz. 50 metrelik bir kardan tünel açarak, buradan gidip geliyoruz" dedi.

1800 RAKIMLI KÖY KARDAN GÖRÜNMÜYOR

Merkeze 55 kilometre uzaklıktaki 1800 rakımlı Bilek köyünde de tek katlı ev, ahır ve odunluklar kar altında görünmeyecek duruma geldi. Kar kalınlığının tek katlı evlerin çatısına kadar yükseldiği köyde, ilginç görüntüler ortaya çıktı. Kapı ve penceresi kardan kapanan evlerin girişleri, kardan tünellere dönüştü.

Köylerinde kar kalınlığının yer yer 2 ila 3 metreye ulaştığını belirten Aziz Demirci de, "Köyümüzün yolu çok şükür açık. Ancak köydeki evlerimizin hepsi kar altında kaldı. Bazı çatılar ise karın ağırlığı nedeniyle kırıldı. Kar bu yıl köyümüzde çok fazla" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2022-01-30 11:00:14



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