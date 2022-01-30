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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malazgirt'te kar yağışı

İHA

Malazgirt'te kar yağışı

Muş’un Malazgirt ilçe merkezi ve köylerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
İlçede 4 gün önce başlayan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Malazgirt Belediyesi karla mücadele ekipleri, ara ara etkisini sürdüren kar yağışından dolayı ilçe merkezindeki ana yolları açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Malazgirt Özel İdaresi karla mücadele ekipleri de, kapanan köy yollarını açma çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
Karayolları 116. Şube Şefliği ekipleri ise ana yolları temizleme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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