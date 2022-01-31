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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Murat Nehri kısmen buz tuttu

İHA

Murat Nehri kısmen buz tuttu

Muş'ta kar yağışının ardından etkisini artıran dondurucu soğuklar, Murat Nehri yüzeyinin kısmen buz tutmasına neden oldu.
Kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Özellikle gece hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kentte, Murat Nehri kısmen dondu. Kırsal kesimde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan vatandaşlar da soğuktan korunmak için kar üzerinde ot ve lastik yakarak ısınmaya çalışıyor. Bazı vatandaşlar ise araçlarının üstünü naylon ve brandayla kapatarak soğuktan korumaya çalışıyor.
Merkeze 40 kilometre mesafedeki Göl köyünde besicilik yapan Mehmet Akyol, bir yandan kar üzerinde hayvanları otlatırken, bir yandan da lastik yakarak ısınmaya çalıştıklarını söyledi. Havanın çok soğuk olduğunu vurgulayan Akyol, “Şu anda eksi 1520 derecelerde. Araçlarımızın donmaması için üzerlerini branda ve naylonla kapatarak sabah çalışması için muhafazaya alıyoruz” dedi.

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