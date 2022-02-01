Muş’ta usulsüz av yapan 6 kişiye toplamda 14 bin lira idari para cezası kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve usulsüz av yapanlara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında usulsüz av yapan 6 kişi tespit edildi. Ruhsatsız 3 tüfeğe el konulurken, 6 kişiye ise 14 bin lira idari para cezası kesildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.