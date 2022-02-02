Muş'ta günde 500 kamyon kar şehir dışına taşınıyor



Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ kent merkezinde kar temizleme çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, günde yaklaşık 500 kamyon karı, şehir dışına taşıyor.

Kış aylarının soğuk ve yağışlı geçtiği Muş´ta belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor. 120 personel ve 30 iş makinesiyle temizlik çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, son bir aydır, günde yaklaşık 500 kamyon karı kent dışına taşıyor. Kent merkezinde biriktirilen karın iş makineleriyle, kamyonlara doldurulduğu alandaki çalışmaları yerinde izleyen Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, ana ve ara caddeler başta olmak üzere 17 mahallede vardiyalı şekilde karla mücadele çalışmasının devam ettiğini vurguladı. Başkan Asya, 230 kilometreyi aşkın kent merkezindeki yolları sürekli açık tutmak için yoğun mesai harcadıklarını belirterek, "Karla mücadele çalışmalarımız kapsamında şehir merkezinde biriktirilen karı, iş makinesiyle kamyonlara doldurup şehir dışına taşıyoruz. Günde ortalama 500 kamyon karı, şehir dışına taşıyoruz. Bu şekilde cadde ve sokaklarımızı kardan temizleyerek, rahatlatıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 12 bin kamyon kar şehir dışına taşındı. Bu anlamda karın bir eziyete dönüşmemesi adına vatandaşlarımızın rahat bir şekilde hayatlarını idame ettirebilmek için gece gündüz canla, başla, vardiyalı bir şekilde çalışıyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2022-02-02 09:51:04



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