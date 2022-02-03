Muş’ta 10 metrelik karla mücadele

Muş’ta 10 köy ve 21 mezra ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunda çığ tehlikesine rağmen çalışma yürüten il özel idaresi ekipleri, 10 metrelik karla mücadele ediyor.

Kentte etkili olan kar yağışının ardından bölgede tipi ve fırtınanın etkisi devam ediyor. Karla mücadele çalışması yapan il özel idaresi kar kaplanları, kar kalınlığının tipi ve fırtına nedeniyle 10 metreye ulaştığı bölgelerde zorlu çalışma yürütüyor. Zorlu coğrafyadaki 10 köy ve 21 mezra yolu ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunda çığ tehlikesine rağmen yol açma çalışması yürüten ekipler, karlı dağları aşarak köylere ulaşım vermeye çalışıyor. Zaman zaman yol çizgisinden aşağı düşen iş makineleri, bulundukları yerden güçlükle çıkarılarak çalışmaya devam ediyor.



“Çığ tehlikesi var”

10 köy ve 21 mezranın bulunduğu Üçevler grup köy yolunda çalıştıklarını anlatan operatör Osman Korkmaz, fırtına ve tipi nedeniyle kar kalınlığının 10 metreyi geçtiğini söyledi. 1 kilometrelik yolu 2 saatte zorlukla açtıklarını vurgulayan Korkmaz, “Güçlükle ilerliyoruz. Çığ tehlikesi var. Kar kütleleri zaman zaman iş makinesinin üzerine düşüyor. Ekipler olarak çalışmalarımız devam ediyor” dedi.



“Yer yer 10 metrelik kar kütleleri bulunmakta”

İl Özel İdaresi Ekip Şefi Hakan Çolak ise ekipler olarak şu anda 10 köy ve 21 mezrası bulunan Üçevler grup köy yolunda bulunduklarını belirterek, “Tipi ve fırtına nedeniyle kapanan yollarda yer yer 10 metreyi bulan kar kütleleri bulunmakta. 7/24 esasına göre çalışmaktayız. En kısa zamanda köylerimize ulaşmayı hedefliyoruz. Çığ tehlikesi ve fırtınadan dolayı ekiplerimiz çalışmakta baya zorluk çekiyor. Her şeye rağmen köylere ulaşımı sağlayacağız” diye konuştu.

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