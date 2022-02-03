Malazgirt'te engellilere tekerlekli sandalye desteği

– Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Danışmentgazi Mahallesi Muhtarı Hasan Başaran, engellilere yönelik tekerlekli sandalye dağıtımına devam ediyor.

Danışmentgazi Mahallesi Muhtarı Hasan Başaran, muhtar olarak başlattığı 'Tekerlekli Sandalyesiz Kimse Kalmasın' kampanyasını sürdürüyor. Kampanya kapsamında Türkiye’nin birçok ilinde yaşayan iş adamlarından oluşan Tüm Kalkınma İş Adamları ve Girişimciler Derneğinin (TÜMKİAD) destekleriyle ilçeye gönderilen 17 adet tekerlekli sandalyeyi teslim alan Başaran, ihtiyaç sahibi birçok engelli ve yatalak hastayı tekerlekli sandalye ile buluşturdu.

Kampanyayı başlatmasının tek sebebinin engellilerin yüzünde gördüğü mutluluk olduğunu ifade eden Başaran, "Merkezi İstanbul’da olan TÜMKİAD Başkanı Nihat Tahrıkulu ve değerli iş adamları ile irtibata geçtim. Bize hasta, yaşlı ve engelli kardeşlerimiz için 17 adet tekerlekli sandalyeyi gönderdiler. Sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Kendisine Malazgirtli engelliler adına çok teşekkür ediyorum. 8 yıl içerisinde yaklaşık 250 adet sandalye getirtip dağıttım. Allah’a şükürler olsun bunları yaparken engelle kardeşlerimin yüzündeki mutluluk yetiyor bana. Daha da adapte oluyorum. Onların hayır dualarını alıyorum. Daha önceden Müge Anlı ve Gamze Ellibol Hanımefendiler de bana sandalye yolladılar. Onları da dağıtmıştık. Engelli kardeşlerim adına hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

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