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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Varto Belediyesinde ‘Sosyal Denge Sözleşmesi’ sevinci

İHA

Muş'un Varto Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BemBirSen) arasında 'Sosyal Denge Sözleşmesi' imzalandı.

Varto Belediyesinde ‘Sosyal Denge Sözleşmesi’ sevinci

Muş’un Varto Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BemBirSen) arasında ‘Sosyal Denge Sözleşmesi’ imzalandı.
Varto Belediyesinde çalışan memurların Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) imzalandı. Sözleşme dolayısıyla Varto’ya gelen BemBir Sen Muş İl Başkanı Güven Yalvarıcı ve beraberindekiler, Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Güder’i ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar dilediler. Sendika temsilcileri ile yapılan görüşmeler neticesinde belediyede çalışan 16 memura 2 yıl boyunca verilecek sosyal denge sözleşmesi olarak verilecek ücret yüzde 63’ten yüzde 120’ye çıkarıldı.
Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen imza törenine Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Güder, BemBirSen Muş İl Başkanı Güven Yalvarıcı ve Varto İşyeri Temsilcisi Nihat Han ile beraberindeki heyet katıldı.
Burada bir konuşma yapan Güder, BemBirSen heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, daha öncesinde belediyede çalışan memurlara yüzde 63 oranında ödenen sosyal denge ücretini yüzde 120’ye çıkararak, belediyenin imkanları dahilinde belirledikleri miktarın herkese hayırlı olması temennisinde bulundu.
BemBirSen Muş İl Başkanı Güven Yalvarıcı ise memurlara verilen zamdan memnun olduklarını dile getirerek, desteklerinden dolayı Kaymakam Mehmet Güder’e teşekkür etti.
İmzaların atılmasının ardından Başkan Güven Yalvarıcı tarafından Kaymakam Mehmet Güder’e plaket verildi.

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