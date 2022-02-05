İkiz kuzuları biberonla besliyorlar

Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA)MUŞ'ta bir çiftlikte çobanlık yapan Barış Özcan, yeni doğan ikiz kuzuları biberonla besliyor. Özcan, "Şimdiye kadar doğan 80 kuzunun 40'ı ikiz. Anne sütü yetersiz kalınca çiftliklerdeki inekleri sağarak sütü biberonla kuzulara veriyoruz" dedi.
Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Muş'ta özel bir çiftlikte beslenen merinos cinsi koyunlar doğum yapmaya başladı. Doğum yapan koyunlardan 80'i, ikiz kuzu dünyaya getirdi. Kışın zorlu geçtiği kentte, çiftlik çalışanları, kuzulara bebek gibi bakıyor. İneklerden sağılan sütü biberona koyan çalışanlar, kucaklarına aldıkları kuzulara içiriyor.
Özel bir çiftlikte 215 baş merinos koyunu beslediğini belirten Barış Özcan, "Merinos koyunların bir özelliği ikiz doğurmalarıdır. Şimdiye kadar doğan 80 kuzunun 40'ı ikiz. Anne sütü yetersiz kalınca çiftliklerdeki inekleri sağarak sütü biberonla kuzulara veriyoruz. Şu anda kuzuların bir bölümü 5 ya da 10 günlük. Kuzular 1 aylık olana kadar biberonla besleyeceğiz. 1 aydan sonra yem vermeye başlayacağız" dedi. DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Mehmet AYDIN
2022-02-05 09:38:28
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