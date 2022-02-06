Muş’ta 21 köy yolu ulaşıma kapandı

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Muş’ta kar yağışının ardından etkili olan tipi ve fırtına nedeniyle 21 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkili olan tipi ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Özellikle 2 bin rakım üzerindeki dağ köylerinde etkisini artıran tipi ve fırtına, köy yollarının sürekli kapanmasına yol açıyor. İl özel idaresi ekipleri, kapalı yolları ulaşıma açmak için hummalı çalışma yürütüyor.

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