Muş’ta yaralı Puhular tedavi altına alındı

Muş ve Hasköy ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan 2 Puhu tedavi altına alındı

Muş ve Hasköy ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan 2 Puhu tedavisi için Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne giderek yaralı kuşları teslim ettiler. Yaralı kuşlar tedavi altına alınırken ekipler duyarlı vatandaşlar Volkan Türe ve Kenan Akar isimli vatandaşlara teşekkür ettiler.

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