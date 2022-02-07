Yerli aşı Turkovac Muş’ta uygulanmaya başladı

Korona virüsle mücadele kapsamında yerli imkanlarla geliştirilen Turkovac aşısı Muş’ta uygulanmaya başladı.

Muş Devlet Hastanesinden Turkovac aşısı için randevu alan vatandaşlar, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen aşının ilk dozunu olmaya başladı. Yoğun ilginin gösterildiği Turkovac için hastaneye gelen vatandaşlar, yerli ve milli aşının gururunu yaşayarak aşılarını yaptırdı.



“Tüm randevularımız doldu”

Aşı uygulamasıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bahattin Bayar, yerli ve milli aşı Turkovac’ın Sağlık Bakanlığı tarafından hastaneye ulaştırıldığını söyledi. Bugün ilk doz aşıların uygulanmaya başladığını kaydeden Op. Dr. Bayar, “Vatandaşlarımızdan çok yoğun bir şekilde ilgi gösterilmekte. Tüm randevularımız doldu. Bu bizim açımızdan sevindirici bir durum. Hastanemizde aşıyla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Korona virüs vakalarının arttığı şu dönemde hatırlatma dozları da olmak üzere tüm vatandaşlarımızı aşılarını olması için hastanemize davet ediyoruz. Hastanemize randevu dışında gelen vatandaşlarımıza da Turkovac aşısını uygulayabilir noktadayız. Yerli ve milli aşımız olan Turkovac aşısı bizim açımızdan bir gurur kaynağı. Vatandaşlarımızın göstermiş olduğu bu teveccühte bizi ayrıca sevindirmiştir” dedi.



“Herkesi aşıya davet ediyoruz”

Aşı sorumlusu hemşire Kübra Demirci de, aşıya ilginin yoğun olduğunu belirterek, “Turkovac zaten aylardır beklenen bir aşıydı. Sabah 08.00’den beri Turkovac olmak için gelenler var. Milli aşımız. Gururluyuz, mutluyuz. Herkesi aşıya davet ediyoruz. Kontrol ve hatırlatma dozlarında Turkovac’ı tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“Ülkeme ve ülkemin bilim adamlarına güveniyorum”

Turkovac aşısını yaptıran vatandaşlardan Metin Şener ise “Ülkeme ve ülkemin bilim adamlarına güvendiğim için Turkovac’ı tercih ettim. Bu ülkede yaşıyorsak kurallara uymamız lazım” dedi.



“Tukovac’a güveniyorum”

Vatandaş Cahit Yakışan da Turkovac’ı beklediğini anlatarak, “Bu aşıya güveniyorum, Türkiye Cumhuriyeti’ne güveniyorum, sağlıkçılara güveniyorum. Kendimde sağlıkçıyım. Herkesi davet ediyorum bu aşıya. Çok mutluyum. Herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum. Bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ederim” diye konuştu



“Turkovac Türk’ümündür”

“Turkovac Türk’ümündür” diyen Ahmet Yencilek isimli vatandaş ise şöyle konuştu:

“Güvendiğim için bu aşıyı kullandım. Bu 3. doz aşım. Güvenmesem bu aşıyı yaptırmam. Güvendiğimiz için geldik aşımızı olduk. Aşıdan memnunuz. Allah, sağlıkçılardan razı olsun bize yardımcı oluyorlar.”

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