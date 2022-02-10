Muş’ta 37 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 37 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kentte kar yağışı, tipi ve soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Dün gece saatlerinde yeniden etkili olan yağış nedeniyle kapanan yollarda çalışma başlatan il özel idaresi ekipleri, kapalı yolları ulaşıma açmak için seferber oldu. Kentte kar yağışı devam ederken, ekiplerin çalışmaları da aralıksız sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.