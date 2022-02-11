Muş’ta 111 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 111 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kentte etkisini sürdüren kar, tipi ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İl özel idaresi ekipleri, ulaşıma kapanan 111 köy yolunda çalışma başlattı. Ekipler, gece gündüz çalışarak köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için faaliyetlerini sürdürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.