Muş’ta 20 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı Muş Valisi İlker Gündüzöz: “Kandırılmış gençleri ya da zorla dağa çıkarılmış gençleri bu memleketin, devletin şefkatli kollarına bekliyoruz”

Muş’un Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yeni göreve başlayacak 20 güvenlik korucusu için yemin töreni düzenlendi.

Sultan Alparslan diyarı Malazgirt’te hazırlayıcı ve zorunlu eğitimlerini başarıyla tamamlayan güvenlik korucuları yemin etti. Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra ellerini Türk bayrağı ve silahların üzerine koyan korucular yemin ederek göreve başladı. Hizmete başlayan güvenlik korucuları, terörle mücadelede görev alacak.

Törende konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz, her geçen gün güvenlik korucusu kuvvetinin hem nitelik olarak hem de nicelik olarak artmakta olduğunu söyledi. Muş’ta 2 bin 500 civarında güvelik korucusunun jandarmanın emrinde, suç ve suçlularla mücadele ve her türlü terör tehdidine karşı iş başında olduğunu vurgulayan Vali Gündüzöz, “Bu önemli bir gün sizler için çünkü elinizde Türkiye Cumhuriyeti’nin silahı, üstünüzde bu vatanın değerli bir üniforması var. Bu herkese nasip olacak bir şey değil. Dolayısıyla bu üniformanın hakkını vereceğinize inanıyorum. Bu bir emanettir, emanetlerinde en önemlilerinden biri devletin vermiş olduğu bu silahtır. Dolayısıyla görevimizde bir disiplin mesleği olan kolluk faaliyetlerinde, kolluk mensubiyeti içerisinde davranacağınıza olan inancımı burada belirtmek istiyorum” dedi.



“Vatan evlatları her zaman bu memleket için bu bayrak için şahadete yürümeye hazır”

Terör örgütleriyle mücadelede şehit ve gazi verildiğini hatırlatan Vali Gündüzöz, “Muş ilinde de böyle. Türkiye’nin güvenlik korucusu sisteminin yer aldığı 26 ilimizde de bu böyle. Dolayısıyla her zaman vatan evlatları bu memleket için bu bayrak için şahadete yürümeye hazır” ifadelerini kullandı.



“Devlet her zaman güçlüdür”

“Biz görevimizin başındayız fakat bazı hainlerde hainliğinin başında ve pusuda beklemekteler” diyen Vali Gündüzöz, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Mevcut ortamı yanlış değerlendirip, devletin şefkatli yüzünü yanlış değerlendirip, belli yanlış yollara gidenleri buradan tekrar uyarmak istiyoruz. Devlet her zaman güçlüdür, adalet her zaman tecelli eder, hainlerin sonu da her zaman pisipisine bu dünyadan gitmektir. Dolayısıyla kandırılmış gençleri ya da zorla dağa çıkarılmış gençleri bu memleketin, devletin şefkatli kollarına bekliyoruz. Sonuç itibariyle örgüt şu anda dağılma noktasına gelmiştir ve memleketimizde, her yerde asayiş mükemmel bir vaziyette devam etmektedir. Artık bizim önümüze bakacağımız şey Muş’ta istihdamı artırmak, turizmi geliştirmektir. Türkiye’de 1000 civarında ilçe var. Bu ilçeler arasında çok özellikli ve güzide bir yeri olan Malazgirt ilçesinde görev yapmakta siz kıymetli güvenlik korucularımız açısından daha onur verici bir husus. Bu vesileyle de polisimiz, askerimiz, güvenlik korucumuz olarak görev yaparken bu vatan için fedai can etmiş şehitlerimizi buradan Sultan Alparslan diyarından, şehitler diyarından rahmetle şükranla anıyorum.”

Güvenlik korucusu Muhammet Mustafa Biçen ise 1985 yılından itibaren güvenlik güçleriyle birlikte bölücü terör örgütüne karşı canları pahasına mücadele ettiklerini belirterek, “Güvenlik korucusu olarak 40 yıldır dedelerimiz, babalarımız, amcalarımız ve ağabeylerimiz, komutanlarımızla omuz omuza mücadele verdi. Can verip şehit oldular, kan döküp gazi oldular. Bizlerde bugün yemin ederek arkadaşlarımızın bıraktığı yerden bu görevi devraldık. Canımız sağ olduğu sürece teröristle mücadelemize onların bıraktığı yerden kararlılıkla devam edeceğiz. Bizler terörle mücadelemizde canımız pahasına görev yapacağımıza ve yeminimize sadık kalacağımıza bir kez daha huzurunuzda söz veriyoruz” diye konuştu.

Törene; İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Sait Yıldırım, Kaymakam Yaşar Yiğit Demirer, askeri erkan ve davetliler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.