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Cezaevinden çıktıktan sonra hibe destekle iş yeri açtı

DHA

Cezaevinden çıktıktan sonra hibe destekle iş yeri açtı


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ´ta, 2016-2018 yılları arasında cezaevine giren Bilal Büyüktapu, tahliyesinin ardından Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nün (İŞKUR) 53 bin 650 TL'lik hibe desteğiyle açtığı kuaför dükkanıyla kendi işinin patronu oldu.
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) aracılığıyla kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteği sürüyor. Muş'ta yaşayan ve daha önce bir iş yerinde erkek kuaförü olarak çalışan Bilal Büyüktapu, işlediği bir suçtan dolayı yargılandığı mahkemeden 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2016'da Muş E-Tipi Kapalı Cezaevi'ne giren Büyüktapu, 2018'de tahliye oldu. Evli ve 2 çocuk babası olan Büyüktapu, cezaevinden çıkınca iş konusunda sıkıntı yaşadı, hibe desteğinden yararlanmak için ise İŞKUR'a müracaat etti. İŞKUR tarafından yapılan incelemede Büyüktapu'ya kendi işini kurması için 53 bin 650 TL'lik hibe desteği verildi. Aldığı destekle kuaför salonu açan, 1 usta ve 2 çırağı da işe alan Büyüktapu, kendi işinin patronu oldu.
İŞKUR YÖNETİCİLERİNDEN 'HAYIRLI OLSUN' ZİYARETİ
İŞKUR İl Müdürü Mehmet Emin Taylan ve Şube Müdürü Ahmet Sağlık, Büyüktapu'ya 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. İŞKUR'un bir 'istihdam kurumu' olduğunu belirten Mehmet Emin Taylan, "İnsanımızın istihdamının sağlanması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İŞKUR olarak bizim teşviklerimiz var. Eski hükümlü ve engelli bireylerimiz bizlere müracaat ederler. Bu müracaat dosyalarını genel müdürlüğümüze göndeririz. Genel müdürlüğümüzün uygun görmesi durumunda bu insanlarımıza projeleri dahilinde desteklerimiz mevcuttur. Bize müracaat eden eski hükümlü Bilal Büyüktapu kardeşimizin iş yerindeyiz. Bu iş yerimiz açıldı, projesi kabul edildi ve tamamlandı. Şu anda çok nezih bir ortamda kendi berber dükkanını açtı ve çalıştırıyor" dedi.
'EKMEK PARAMI KAZANIYORUM'
Hibe desteğiyle iş yerini açan Bilal Büyüktapu, hem hayatına yeni bir yön verdiğini hem de istihdama katkı sağladığını belirterek, şunları söyledi:
"2016-2018 yılları arasında cezaevindeydim. 2018 yılında cezamı tamamlayarak özgürlüğüme kavuştum. İŞKUR'un kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlara yönelik hibe desteği olduğunu öğrendim. Bu destek projesine bakıp, araştırmalar yaptıktan sonra müracaatta bulundum. Başvurum kabul edildikten sonra hibe desteğine benim de kendi imkanlarımı ekleyerek kendi iş yerimi açtım. Şu anda kendi iş yerimi çalıştırıyorum. Yanımda çalışan 2 çırak ve 1 de ustam var. Devletten almış olduğum destekle kurmuş olduğum iş yerinde, ekmek paramı kazanmanın gururunu yaşıyorum." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2022-02-12 12:28:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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