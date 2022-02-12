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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta 3. Kar Festivali'nde renkli görüntüler

İHA

Muş'ta 3. Kar Festivali'nde renkli görüntüler

Muş'ta bu yıl üçüncüsü düzenlenen ‘Kar Festivali’ renkli görüntülere sahne oldu.
Muş Belediyesinin organize ettiği ve Valilik ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen ‘3. Kar Festivali’ coşkuyla kutlandı. Merkeze 8 kilometre uzaklıktaki Güzeldağ Kayak Merkezi'nde düzenlenen festivale vatandalar yoğun ilgi gösterdi.
Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından kayak yarışı, halat çekme, çuval yarışı, yumurta taşıma voleybol ve masa tenisi etkinliği düzenlenirken, yerel sanatçıların sahne aldığı festivalde yamaç paraşütçülerin gösterisi de renkli görüntüler oluşturdu. 7’den 70’e herkesin doyasıya eğlendiği festivalde, Muş Valisi İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya ve İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu vatandaşlarla halay çekti.
Zirveden iniş yapan milli kayakçıların Vali Gündüzöz'e Türk bayrağını taktim etmesi ile süren festival, farklı spor alanlarında düzenlenen yarışmalarda derece girenlere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.
“Karı Kurtik Dağı’na kuracağımız tesisle taçlandıracağız”
Alanda gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gündüzöz, karın rahmet olduğunu ve yazın bolluk, bereket olması için bu dağların karla dolması gerektiğini söyledi. Bu yıl iyi bir kar yağışı yaşandığını anlatan Vali Gündüzöz, “Biz bir kayak memleketiyiz. Burada bir kayak tesisimiz var. Buraya vatandaşlarımız hafta sonları teveccüh ediyor. Hatta sadece Muş’tan değil çevre illerden de vatandaşlarımız buraya kaymak için geliyorlar. Pistimiz çok kaliteli. İnşallah bu yılın sonunda Kurtik’in yeni kayak tesisinin ihalesine de çıkmış olacağız. Şu an etütleri devam ediyor. 2023’te hem Güzeltepe Kayak Merkezi hem de Kurtik’teki daha büyük, daha önemli kayak tesisini hayata geçirmiş olacağız” dedi
“Muş artık bir turizm merkezi haline gelmeye başladı”
Yapılan yatırımlarla Muş’un turizm merkezi haline geldiğini kaydeden Vali Gündüzöz, “Murat Nehri’nin yanındaki alan, tarihi ve kültürel değerlerimiz, bu kayak tesisimiz, Varto’da baharın yapmaya başlayacağımız termal kentimiz, kaplıcamız ve 2023’te de hizmete açacağımız Kurtik Kayak Merkezi ile Muş turizmde de hak ettiği yere gelecek. Bu vesileyle uzaktan, yakından gelen tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.
“Festivali çok beğendim”
Polonya’dan festivale katılan Anna Porkhun da, “Polonya Warşova’dan geldim. Festivali çok beğendim. Burası çok güzel. Çok iyi insanlar. Seneye kesinlikle tekrar geleceğim. Kayakçılar dağdan kayıp bayrak açtılar. Çok güzel bir görüntüydü” ifadelerini kullandı.
Hülya Yıldırım isimli vatandaş da, Muş’un böyle festivallere ev sahipliği yaptığı için kendilerini çok şanslı hissettiklerini vurgulayarak, “Yetkililerimizden bu tür festivallerin her yıl tekrarlanmasını istiyoruz. Festival çok güzel, çok kalabalık ve çok eğleniyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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