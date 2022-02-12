Muş'ta 'Kar Festivali' düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta 'Kar Festivali' düzenlendi

DHA

Muş'ta 'Kar Festivali' düzenlendi


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)TÜRKİYE'nin en çok kar yağışı alan illerinden Muş'ta düzenlenen 3'üncü Kar Festivali'nde çocuklar ve yetişkinler, doyasıya eğlendi.
Muş Belediyesi tarafından organize edilen 3'üncü Kar Festivali, Güzeltepe Kayak Merkezi'nde yapıldı. Mahalli sanatçıların sahneye çıktığı festivale katılanlar keyifli bir gün geçirdi. Vatandaşlar, seslendirilen şarkılara eşlik etti, halaylar çekti. Çeşitli yarışmalar, sportif faaliyetler ve halk oyunları gösterileri yapıldı. Sucuk ekmek, çay, çorba gibi ikramların da yapıldığı festivale 7´den 70´e her yaştan katılım sağlanırken, il dışından gelenler de oldu.
Muş Valisi İlker Gündüzöz, "Muş, artık bir turizm merkezi haline gelmeye başladı. Murat Nehri yanındaki rekreasyon alanı, tarihi ve kültürel değerlerimiz, Güzeltepe Kayak tesisimiz, Varto ilçesinde bahar mevsiminde yapmaya başlayacağımız termal kentimiz, kaplıcamız ve 2023 yılında hizmete açacağımız Kurtik Kayak Merkezi ile Muş, turizmde de hak ettiği yere gelecek. Uzaktan, yakından gelen bütün vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Kış mevsiminde günde ortalama 500 kamyon karın şehir dışına taşındığı kentte karı bir eğlenceye dönüştürdüklerini anlatan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ise, "Şehrimizde yoğun bir çalışmanın akabinde, alt yapıdan üst yapıya, sosyal ve kültürel alanlarımızda, fiziki alanlarımızın tamamlanmasından sonra kış mevsimine giriş yaptık. Şehir içerisinde günde ortalama 500 kamyon karın şehir dışında taşındığı bir dönemde, bugün bu karın bir şenlik vesilesi olarak da insanlarımızı bu meydanda görüyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2022-02-12 15:43:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş'ta 3. Kar Festivali'nde renkli görüntüler
YEREL HABERLER Muş'ta 3. Kar Festivali'nde renkli görüntüler
Cezaevinden çıktıktan sonra hibe destekle iş yeri açtı
YEREL HABERLER Cezaevinden çıktıktan sonra hibe destekle iş yeri ...
Muş’ta 35 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Muş’ta 35 köy yolu ulaşıma kapandı
Kar kütlesi altında kalmaktan son anda kurtulan minibüs ve vatandaşların o anı kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Kar kütlesi altında kalmaktan son anda kurtulan ...
Muş’ta 20 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı Muş Valisi İlker Gündüzöz: “Kandırılmış gençleri ya da zorla dağa çıkarılmış gençleri bu memleketin, devletin şefkatli kollarına bekliyoruz”
YEREL HABERLER Muş’ta 20 güvenlik korucusu yemin ederek göreve ...
Muş’ta 111 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Muş’ta 111 köy yolu ulaşıma kapandı
Muş'ta kar ve tipide mahsur kalan 4 araçtaki 20 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Muş'ta kar ve tipide mahsur kalan 4 araçtaki 20 kişi ...
Malazgirt’te kar yağışı devam ediyor
YEREL HABERLER Malazgirt’te kar yağışı devam ediyor
Muş’ta 37 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Muş’ta 37 köy yolu ulaşıma kapandı
Muş’ta su deposu kulesinde 30 metrelik dev buz sarkıtı oluştu Soğuktan donan su deposu kulesi adeta gelinliğe dönüştü
YEREL HABERLER Muş’ta su deposu kulesinde 30 metrelik dev buz ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.