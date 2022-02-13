Muş’ta 5 köy yolu ulaşıma kapandı

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Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkisini sürdüren kar, tipi ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ulaşıma kapanan yollarda çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, gece gündüz çalışarak köy yollarına ulaşım vermeye çalışıyor.

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