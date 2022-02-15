Muş’ta KDV indirimi yumurta üreticisini sevindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den 1'e düşürülmesi, Muş’ta yumurta üreticilerini sevindirdi.

Muş'ta 60 bin tavuk ve 30 bin civciv kapasitesi ile yumurta üretimi yapan işletme sahibi Aydın Çelik, günde 30 bin yumurta satışı gerçekleştiriyor. Temel gıda ürünlerinde KDV indiriminin etikete yansıyacak olması üreticileri heyecanlandırdı. Marketlerdeki satışların artmasıyla üretime daha fazla katkı sağlamayı planlayan üreticiler, vatandaşın alım gücünün de artacağına işaret etti.



“Yumurta satışı üretimi artıracaktır”

Çiftliğin 60 bin yumurta üretimi, 30 bin civciv büyütme kapasitesine sahip olduğunu ve şu anda 26 bin tavukla üretim yaptıklarını kaydeden işletme sahibi Aydın Çelik, günlük 30 bin civarında yumurta elde ettiklerini söyledi.

KDV indiriminin yumurta sektörüne de yansıdığını anlatan Çelik, “Marketlerdeki yapılan indirimlerden bizlerde keyifleniyoruz. Çünkü bizim sektörümüzü de ilgilendiren bir konu. Yumurta her eve giren bir üründür. Yumurta satışı üretimi artıracaktır. Maliyetler aşırı derecede yüksek. Bizim pazar sorunumuz yok. Çevre iller Diyarbakır, Bingöl, Batman, Siirt, Van Bitlis’e ürün gönderiyoruz. Yıllardır bu işi yapıyoruz. Maliyetler düştüğü zaman mutlaka biz tam kapasiteyle rahat çalışabiliriz. Burada 1213 kişi çalışmaktadır” dedi.

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