Muş’ta 111 köy yolu ulaşıma açıldı

Muş’ta etkili olan kar yağışıyla ulaşıma kapanan 111 köy yolu ekipler tarafından yeniden ulaşıma açıldı.

Kentte aralıklarla devam eden kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yaklaşık 1 hafta önce etkili olan kar nedeniyle ulaşım sağlanamayan 111 köy yolunun tamamı ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar yağışıyla kapanan köy yollarının ekiplerce ulaşıma açıldığını ve genişletme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

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